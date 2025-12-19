この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が運営するYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「GMOとくとくBB光、解約します。3年利用して感じたメリット・デメリットを最後に正直レビュー！」と題した動画を公開した。3年間利用してきたGMOとくとくBB光について、月額料金の安さや通信速度の安定性といったメリットと、サポート体制などのデメリットを正直にレビューしている。

ネコさや氏は、GMOとくとくBB光のメリットとして「月額料金が安い」「Wi-Fiルーターが無料」「速度が速く安定」「キャッシュバックが高額」「営業電話が一切ない」の5点を挙げた。特に月額料金の安さを強調し、他社の光回線サービスと比較しても「圧倒的にとくとくBB光が安い」と評価。通信速度についても、利用者が多い時間帯でも実測で290～300Mbpsと安定した速度が出ていたとし、「オンライン会議も音声映像ともに止まることなく、とてもスムーズでした」と3年間の使用感を語った。さらに、高性能なWi-Fiルーターが無料でレンタルできる点や、高額なキャッシュバックキャンペーンも大きな魅力であるとした。

一方で、デメリットとして「プロバイダのメールが180日で削除される」「電話サポートが有料で店舗もない」という2点を指摘。特に電話サポートは有料のナビダイヤルであり、時間帯によっては繋がりにくいこともあるため、手厚いサポートを求めるユーザーには不便かもしれないとした。

最終的に、サービス自体に大きな不満はなかったものの、「10ギガ回線に乗り換えたくなったから」という理由で解約を決意したと明かしたネコさや氏。動画では、コストパフォーマンスに優れたサービスであると総括しつつ、自身の経験から見えた注意点もあわせて解説している。

YouTubeの動画内容

00:32

3年使って感じたメリット
09:30

3年使って感じたデメリット
12:32

解約の理由
15:34

まとめ

【楽天モバイル】最強プランの致命的な欠点とは？8ヵ月間利用して感じたデメリット！Rakuten Linkの通信品質/通信速度/田舎での繋がりやすさなど

ドコモ光×プロバイダ「OCNインターネット」とは？「OCN」との違いや特典・キャンペーンを徹底解説

光回線の乗り換えはIPv6に注意！切り替わらないトラブルの原因と対策は？
チャンネル情報

ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】_icon

ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】

YouTube チャンネル登録者数 2.54万人 216 本の動画
IT系の会社で働く現役会社員です。パソコン選定~設定~サポートまで1,500台以上の経験を生かし、パソコンやITに関する基礎知識から最新情報までわかりやすく発信していくチャンネルです。設定手順だけでなく「なぜその設定をするのか」も丁寧に解説し、自力でトラブル解決できる力が身につきます。
youtube.com/channel/UCq2xguAYOehb-HwJoQevrhQ YouTube