IT系現役会社員のネコさや氏が運営するYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「GMOとくとくBB光、解約します。3年利用して感じたメリット・デメリットを最後に正直レビュー！」と題した動画を公開した。3年間利用してきたGMOとくとくBB光について、月額料金の安さや通信速度の安定性といったメリットと、サポート体制などのデメリットを正直にレビューしている。



ネコさや氏は、GMOとくとくBB光のメリットとして「月額料金が安い」「Wi-Fiルーターが無料」「速度が速く安定」「キャッシュバックが高額」「営業電話が一切ない」の5点を挙げた。特に月額料金の安さを強調し、他社の光回線サービスと比較しても「圧倒的にとくとくBB光が安い」と評価。通信速度についても、利用者が多い時間帯でも実測で290～300Mbpsと安定した速度が出ていたとし、「オンライン会議も音声映像ともに止まることなく、とてもスムーズでした」と3年間の使用感を語った。さらに、高性能なWi-Fiルーターが無料でレンタルできる点や、高額なキャッシュバックキャンペーンも大きな魅力であるとした。



一方で、デメリットとして「プロバイダのメールが180日で削除される」「電話サポートが有料で店舗もない」という2点を指摘。特に電話サポートは有料のナビダイヤルであり、時間帯によっては繋がりにくいこともあるため、手厚いサポートを求めるユーザーには不便かもしれないとした。



最終的に、サービス自体に大きな不満はなかったものの、「10ギガ回線に乗り換えたくなったから」という理由で解約を決意したと明かしたネコさや氏。動画では、コストパフォーマンスに優れたサービスであると総括しつつ、自身の経験から見えた注意点もあわせて解説している。