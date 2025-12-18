BABYMONSTER『2025 MAMA AWARDS』のビハインド映像公開！「SUPA DUPA LUV」のMVも今夜解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが『2025 MAMA AWARDS』のビハインド映像を公開。圧倒的なライブパフォーマンスでMnetのYouTubeチャンネルで該当授賞式照会数1・2位を席巻獲得したスタージの裏側が明らかとなった。

■「WE GO UP」「DRIP」をパフォーマンス

デビュー初の『MAMA』のステージを控えたBABYMONSTERは動線と位置を確認し、実戦のように事前リハーサルに没頭した。公演当日には細心なコンディション管理と反復練習で緊張のなかでも集中力を引き上げ、YG先輩たちが積み上げてきた『MAMA』のステージの意味を再確認し覚悟を固めた。

いよいよ本番の舞台に上がったメンバーたちは、強烈なカリスマの「WE GO UP」とエネルギーが爆発した「DRIP」で会場を一気に掌握した。完成度の高いパフォーマンスで熱い歓声を引き出し、続く「ワールドワイドファンズチョイス」受賞にはすべての栄光をMONSTIEZ（ファンダム名）に捧げ感謝の気持ちを表した。

そして翌日にはPHARITA、AHYEON、RORAがNetflixアニメ『K-POPデーモンハンターズ』のなかのガールグループハントリックスに扮し、スペシャルステージを準備した。特に、バックステージでは、メギ・カン、クリス・アペルハンス監督から賛辞を受け、サインと励ましの言葉を交わす意味深い時間を持ち、注目を集めた。

続いた本舞台で3人は甘美なボイスで「What It Sounds Like」の砲門を開き、「Golden」までを完璧に消化した。舞台を成功に終えたメンバーたちは「皆さんの力になる舞台になってほしい」と真心を伝えた。

BABYMONSTERは、12月19日0時に2ndミニアルバム『WE GO UP』収録曲「SUPA DUPA LUV」のMVを公開する。こちらも要チェックだ。

■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/

