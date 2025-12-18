この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「Aty」のサブチャンネル「Ui」で2023年３月に公開され、これまでに１億６千万回も再生されてきた再生回数第一位のショート動画があります。



「何か頭に乗ってますよ」というタイトルのこの動画には、カワウソのアティくんが氷の張ったプールで鮎を捕まえ、頭に氷のかけらを乗せたまま夢中で食べる、なんとも微笑ましい姿が収められています。



カワウソのアティくんとういちゃんは、自宅の庭のプールを前に「鮎、ちょうだい！」と大騒ぎ。飼い主のオッターマンがプールに二匹の鮎を投げ入れるのですが、なんとプールには薄い氷が張っています。



一瞬、氷に躊躇した様子のアティくんですが。大好物の鮎のためなら何のその。勢いよくプールに飛び込むと、見事な泳ぎで氷の下に潜り込み、素早く鮎をゲット。意気揚々とプールから上がってきます。カワウソというのは、ものを食べる時は水中ではなく、陸に上がるのですね。



捕まえた鮎を両手でしっかり掴んで、美味しそうに立って食べているアティくん。ふと見ると、その頭の上には氷のかけらがちょこんと乗っているではありませんか！



夢中で鮎を頬張る姿と、頭の上できらりと光る氷の組み合わせが、なんともおちゃめな雰囲気を醸し出していて、思わず笑みがこぼれてしまいます。



一方、ういちゃんのほうはまだ鮎を見つけられずにウロウロしている様子。「ういちゃんの鮎は、プールの中にあるよ！」その後ちゃんと鮎をゲットできたか、気になるところです。



まだまだ再生回数が伸びているこの動画。２億回？３億回？どこまで伸びるか、楽しみですね。