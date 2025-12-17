この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「お給料は独立前の2倍に」コロナ禍を機にネイルサロンを開業した35歳経営者が語る“仕事のやりがい”とリアルな収入事情

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が動画「ネイルサロン経営者にインタビュー」を公開。ネイリストとして10年以上のキャリアを持つ35歳の経営者が登場し、コロナ禍をきっかけに独立した経緯や、独立後に収入が「2倍」になったこと、そして仕事への情熱を語った。

今回インタビューに応じたのは、3年前に自身のネイルサロンを開業したという35歳の女性経営者。ネイリストとしてのキャリアは10年以上になるという。独立を決意したきっかけは「コロナがきっかけ」だったと明かす。当時、大きなサロンに勤務していたが、「働いてても不安だなって思って」と当時の心境を吐露。「自分の信頼のあるお客さんでやっていきたいな」という思いから、独立に踏み切ったと語った。

現在、サロンは自身を含めネイリスト3人とアイリスト1人の4人体制で運営しているという。独立前と後でのお給料の変化について問われると、「独立してから上がりました」と即答。具体的な変化については「2倍」になったと明かし、経営者としての成功をうかがわせた。

将来の夢を尋ねられると、「一旦夢叶っちゃったんで、今すごい幸せ」と充実した表情を見せた。特に幸せを感じる瞬間は「仕事してる時が一番幸せです」と断言。「休日よりも？」と重ねて問われると、迷わず「休日よりも！」と答え、仕事への深い愛情を示した。その理由として、月に一度のペースで来店する顧客との関係性を挙げ、「前回話してた話の続きみたいな」「友達みたいな感覚になっていくのが幸せ」と、顧客とのコミュニケーションそのものにやりがいを見出していると語った。

一方で、経営者として大変なことについては「めんどくさい事務作業」や「確定申告」を挙げ、現実的な苦労も明かした。最後に、独立を検討しているネイリストへのアドバイスとして、「自分のお客さんのニーズに応えまくっていけば成功するんじゃないか」と自身の経験に基づいたメッセージを送った。