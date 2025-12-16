この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【3%損は回避可能？】改悪された楽天ギフトカード、セブンイレブンのPOSAカード抽選キャンペーンでお得になるか徹底検証

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「楽天ギフトカード改悪後でもお得になる…？セブンPOSA抽選で本当に得できるのか試した結果…」と題した動画を公開。仕様変更により実質3%の損失が発生するようになった楽天ギフトカードを、セブンイレブンで開催中のキャンペーンを利用してお得に購入できるか検証した。



2025年12月15日より、楽天ギフトカードは購入した額面から3%が差し引かれた金額しか受け取れない仕様に変更された。おにまる氏はこの点について、「買った瞬間にもう3%の損をしてしまう」と指摘。ただし、「3%以上得するようなキャンペーンが来たら買ってOK」との見解を示した。



今回、その条件に合致する可能性のあるキャンペーンとして、セブンイレブン限定の「えらべるポイントが当たる！プリペイドカードキャンペーン」が紹介された。このキャンペーンは2025年12月15日から2026年1月11日までの購入が対象で、楽天ギフトカードも含まれる。1,000円購入ごとに1口応募でき、1等は10,000円分、2等は1,000円分、3等は100円分のポイントが抽選で当たる。特に重要なのは、10口応募すると必ず3等が1本当たる仕様で、これにより最低でも1%の還元が保証される点だ。



さらにお得に購入する方法として、Apple Payのnanacoへの高還元チャージルートを紹介。三井住友カード ゴールド（NL）のマスターカードブランドなどから特定のルートでチャージすることで、最大1.5%～1.6%の還元が得られるという。これを組み合わせると、楽天ギフトカード購入時の3%の損失に対し、キャンペーンの最低1%還元とチャージルートの還元で相殺され、実質的な損失を0.4%～0.5%まで圧縮できる。このわずかなマイナス分を、抽選で2等以上を当てることでプラスに転じさせられるかが鍵となる。



おにまる氏は実際に3万円分の楽天ギフトカードを購入し、30口分の抽選に挑戦。その結果、2等が1回、3等が5回当選し、合計1,500円分のポイントを獲得した。チャージルートで得た450円分のポイントも合わせ、楽天ギフトカード購入時の900円の損失を差し引いても、最終的に1,050円の利益が出たことを報告。これは3.5%の還元率に相当する。



今回の検証により、楽天ギフトカードは改悪されたものの、セブンイレブンのキャンペーンとチャージルートを組み合わせれば、抽選次第で十分お得に購入できる可能性が示された。キャンペーンの購入対象期間は2026年1月11日までとなっている。