元夫の胸中はいかに…離婚後、“勝手に”受精卵を移植して娘を出産した韓国女優　温かな家族写真を公開

離婚後、元夫の同意を得ないまま受精卵移植を行い妊娠し、娘を出産した女優イ・シヨンが家族写真を公開した。

【写真】イ・シヨン、元夫の子を出産

イ・シヨンは12月16日、自身のSNSを通じて複数の写真を掲載した。

公開された写真には、イ・シヨンが長男、そして最近生まれた娘と共に、少し早いクリスマスの雰囲気を楽しむ姿が収められている。

なかでも目を引いたのは、イ・シヨンが元夫との離婚後に授かった娘の姿だ。イ・シヨンはホワイトトーンのニットとスカートを身にまとい、生まれたばかりの娘を大切そうに抱いており、見る者の視線を集めた。

雪に覆われた大型ツリーの装飾を背景に立つ3人の姿は、まるで童話の一場面のような、ぬくもりある冬の情景を思わせる。

長男の頼もしく愛らしい一面も際立っていた。眼鏡をかけた長男は、母の腕に抱かれた妹を好奇心に満ちたまなざしで見つめたり、母の腰にぎゅっと抱きついたりして、いたずらっぽい明るい笑顔を見せている。

（写真＝イ・シヨンInstagram）

イ・シヨンは、穏やかで幸せそうな表情で2人の子どもと共にカメラを見つめ、離婚という痛みを乗り越え、3人家族として迎える新たな人生の喜びを自然に表していた。

◇イ・シヨン プロフィール

1982年4月17日生まれ。モデルを経て芸能界デビュー。ドラマ韓国版『花より男子』や『風の国』に出演して注目される。『富豪の誕生』『ゴールデンクロス』『一理ある愛』といったドラマでヒロインを務める傍ら、役作りのため始めたボクシングに目覚め、2012年にはアマチュア大会で優勝し、“ボクサー女優”としても有名に。近年は『Sweet Home−俺と世界の絶望−』や『グリッド』に出演。2017年に9歳年上の事業家と結婚し、長男をもうけたが、2025年3月に離婚を発表。同年7月に元夫との受精卵を独断で移植し、第2子を妊娠したと明らかに。11月に娘を出産した。