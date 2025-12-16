ガソリンとエタノールが使える！ 独自のハイブリッド仕様

トヨタのブラジル法人は2025年11月19日（現地時間）、コンパクトSUV新型「ヤリスクロス」を発表しました。

ブラジル市場への導入は今回が初で、日本仕様とは大きく異なる独自モデルで、ガソリンに加えエタノールにも対応するフレックス・ハイブリッドを搭載したのが特徴です。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「ヤリスクロス」です！ 画像で見る（72枚）

トヨタのヤリスクロスは、世界累計1000万台以上を販売してきた「ヤリス」の系譜を受け継ぐコンパクトSUVとして登場しました。

ブラジルでの販売は今回が初めてで、同国のSUVラインナップにおけるエントリーモデルとして、「カローラクロス」や「SW4」、「RAV4」といったミドル〜ラージSUVを支える役割も担います。

プラットフォームは、日本や欧州で販売されているヤリスクロスがヤリスと同じTNGA（GA-B）を採用しているのに対し、ブラジル仕様はダイハツのDNGAプラットフォームをベースにしたモデルとなっているのがポイントです。

インドネシアやタイなどで展開されているヤリスクロスと近いパッケージングで、日本仕様とは“名前は同じでも中身は別物”の一台と言えます。

ボディサイズは全長4310mm×全幅1770mm×全高1650mm、ホイールベースは2620mm。日本仕様よりひと回り大きく、全長は約130mm、ホイールベースは約60mm拡大されています。

その結果、コンパクトSUVながらゆとりある後席スペースと荷室容量を両立し、日常使いから長距離移動まで対応できるパッケージングとなっています。

エクステリアは「Solid Dynamic」コンセプトを採用し、張りのある面構成と力強いフェンダーデザインを採用。RAV4を思わせるタフな雰囲気で、日本や欧州仕様とは異なる個性を放ちます。

パワートレインはブラジル特有の“ハイブリッド・フレックス仕様”が最大の特徴です。上級グレードの「XRE Hybrid」「XRX Hybrid」には、フレックス対応の1.5リッターエンジンに2基のモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用。エタノール使用時には最大111馬力のシステム出力を発生します。

このハイブリッドフレックスはガソリン仕様比で燃費を最大30％改善し、エタノール走行時にはCO2排出量を最大77％低減するなど、ブラジルの再生可能燃料事情に合わせた電動化ソリューションです。

トランスミッションはハイブリッド専用CVT「Hybrid Transaxle CVT」を採用し、滑らかな加速フィーリングと高効率を両立。燃費は市街地17.9km／L、高速15.3km／L（INMETRO基準）とクラス随一です。

ガソリン（フレックス）仕様の「XRE」「XRX」には1.5リッターエンジンを搭載し、122馬力・15.3kgmを発生。CVT「Multidrive」と組み合わせ、パドルシフトも備えます。

内装はソフトパッドのダッシュボードやステッチ入り素材を採用し、コンパクトSUVとは思えない上質感を実現。パノラマルーフ（グレード別設定）でキャビンの開放感も高めています。

安全装備は全車Toyota Safety Senseを標準装備。6エアバッグ、電子パーキング、ホールド機能、VSC、TRCなども全グレード共通です。

上級グレードでは18インチアルミ、アンビエントライト、パノラミックビュー、電動テールゲート（キックセンサー付）などを標準化し、装備面でも競争力を高めています。

点検費用は1回あたり549レアル（約1万6000円）に抑えられ、ハイブリッドは8年または20万km保証、車両は最大10年に延長可能なプログラムも設定されています。

ブラジルでの価格は16万1390〜18万9900レアル（約470万〜554万円）で、8500台限定で先行販売中。初回納車は2026年2月予定で、国内ディーラーへの配備も順次開始されます。

燃料・設計・装備が現地ニーズに最適化された一台で、ブラジルのSUVシーンで存在感を高めることは確実といえます。

※ ※ ※

SNSではブラジルで登場した新型ヤリスクロスに対して多くの反響が寄せられています。

まず目立ったのは「このサイズ感がちょうどいい」「日本のヤリスクロスより広そう」といったボディサイズへの肯定的な声。RAV4を思わせるタフなデザインに対しても「この顔好き」「かっこいい」と好意的な意見が多く見られました。

一方、日本のユーザーからは「国内でも販売してほしい」「後席が広いなら欲しい」といった日本導入の期待の声が多数。現行ヤリスクロスの後席スペースに不満を持つ声もあり、今回のブラジル仕様への関心が高まっています。

総じて、「サイズの魅力」「RAV4風のデザイン」「広い室内」への評価が高く、新型ヤリスクロスはSNS上でも注目度の高いモデルとなっているようです。