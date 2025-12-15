この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「あなたの存在意義そのものを否定するメッセージです」夫婦問題のプロが語る、離婚すべきパートナーの危険なサイン

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「●●をされたときが、離婚を考えるべきタイミング！」と題した動画を公開。暴力や借金といった明白な理由以外にも、夫婦関係の根幹を揺るがす「離婚を考えるべきサイン」が存在すると指摘し、パートナーから尊敬されず、価値を認められない関係は精神的な暴力に他ならないと力説した。



動画で岡野氏は、結婚とは「互いを尊敬し、大切にして守り合う関係」であるべきだと前置きした上で、それが壊れてしまった時に現れる5つの具体的なサインを挙げた。



1つ目は「自分の価値を貶められたとき」。岡野氏は「お前なんていなきゃいい」「誰のおかげで飯食ってると思ってるんだ」といった言葉は、単なる口喧嘩ではなく「あなたの存在意義そのものを否定するメッセージです」と断言。このような言葉で尊厳を傷つけられる関係は精神的暴力であり、再構築は非常に厳しいと解説する。



2つ目は「誠実な守る姿勢がまったく見えないとき」。結婚生活では言葉以上に「行動」が重要だとし、こちらが困っている時や体調が悪い時に「そんなことぐらい我慢しろよ」といった言葉で突き放されるなど、寄り添う姿勢が見られない場合は関係の未来を描きにくいと語った。



3つ目は「あなたのことを誇りに思う気持ちが感じられないとき」。良い結婚関係とは「互いの存在を誇りに思える関係」であるとし、「お前なんて大したことないな」といった見下す態度や軽視が常態化している場合、尊敬も誇りも失われている危険な状態だと指摘した。



4つ目は「自分を後回しにされることが当たり前になっているとき」。「俺の都合が優先、君はどうでもいい」といった姿勢が繰り返されると、我慢することが愛だと誤解してしまいかねず「非常に危険な状態です」と警鐘を鳴らす。



最後に5つ目として「あなたが逃げようと思ったときにそれを許さないとき」を挙げた。「離れたい」「一人になりたい」という感情は、自分を守るためのシグナルであるにもかかわらず、それを理解せずに責めるようなパートナーとの関係は見直すべきだと述べた。



岡野氏は、自分が「人生のパートナーとして大事に扱われていないと感じた時、それがサインなんです」と結論付け、「愛される価値のあるあなたのままでいるために、まず自分を大切にしてください」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。