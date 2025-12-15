この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

松のやの「極厚レアヒレかつ」はもう食べた？衝撃の“新次元食感”にYouTuberが「最高傑作」と絶賛

人気グルメYouTuberの山崎NANA氏が、「【松のや】極厚レアヒレかつ定食が松のやの最高傑作だった！分厚過ぎるお肉をおかずにおかわり無料のご飯を食べまくったら最高に美味しすぎて満腹になった爆食女【大食い】」と題した動画を公開。松のやの「極厚レアヒレかつ定食」を実食レビューし、その厚みからは想像もつかないほどの柔らかさと、まさに「新次元」と呼ぶべき食感を絶賛した。



動画で山崎氏が注文したのは、目的の「極厚レアヒレかつ定食」。モバイルオーダーのクーポンを利用し、豚汁とコロッケもお得に楽しんだ。運ばれてきたヒレかつを一目見て、その圧倒的な厚みと美しいピンク色の断面に期待が高まる。まず一口食べた山崎氏は「なにこれ…新食感」と衝撃を隠せない様子。その食感を「極厚なのに柔らかすぎて歯がスッと入る」「肉厚とかそういうのを超越したまさに新次元食感」と表現した。



この驚きの柔らかさは、低温調理によって実現されているという。山崎氏によれば、繊維がほぐれにほぐれたお肉は、旨味が凝縮されており、噛むたびに口の中に幸せが広がるという。食べ方としては、まず卓上の紅塩で味わうことを推奨。塩がお肉の甘みを引き立て、素材の味を存分に楽しめる最高の組み合わせだと語る。もちろん、ご飯との相性も抜群で、特製ソースをかければ箸が止まらなくなる。



さらに山崎氏は、無料のおかわりご飯を利用して、オリジナルの「極厚レアヒレかつ丼」を作成。キャベツと特製ソースを乗せた自作丼を頬張り、その美味しさに酔いしれた。また、一部店舗限定のニンジンドレッシングや、クーポンで100円とは思えないほど具だくさんな豚汁も高く評価した。



山崎氏は、この定食を「専門店のクオリティ」と評し、1190円（アプリクーポン適用価格）という価格設定を「もはや神コスパ」と絶賛。低温調理が生み出す至高の食感は、従来のとんかつとは一線を画すものであり、「今年の松のやの最おいちーねで賞受賞」と最高の賛辞を送り、すべてのとんかつ好きに体験してほしいと締めくくった。