ÁáÄ«3»þ¡¢¥É·³¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡Ö¤Ó¤Ó¤é¤¹¤Ê¡×¡ÖÃ¯¡©¡×¡¡¡ÈÉÔ°ÕÂÇ¤Á¡É¶ô¤é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥óÂ³½Ð
ºòµ¨¤Ï124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿³°Ìî¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤ò³ÍÆÀ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Á°¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥¢¥Ë³°Ìî¼ê¤ò¥¦¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Àè¤Ë·ÀÌó¹ç°Õ¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤ÎÂçÊª¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤ÎÀµ¼°¤ÊÆþÃÄÈ¯É½¤è¤êÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï»×¤ï¤ÌÈ¿±þ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥·¥¢¥Ë¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2023Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.228¡£º£µ¨¤Ï19»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.235¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»152»î¹ç¡¢1014¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î½Ð¾ì¤Ç¼ººö¥¼¥í¤È¤¤¤¦¹¥¼é¤â»ý¤ÁÌ£¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹ÆþÃÄ¤ÎÀµ¼°È¯É½¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¢¥Ë³ÍÆÀ¤Ï¤½¤Î3»þ´ÖÁ°¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥·¥¢¥Ë¤Î³ÍÆÀÈ¯É½¤Ï¤Þ¤µ¤ËÁ´¤¯¤ÎÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áSNS¤Ç¤Ï¥·¥¢¥Ë³ÍÆÀ¤Î°ìÊó¤Ë¸ªÆ©¤«¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¿ô¡£¡ÖÃ¯¡©¡×¡Ö¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤»¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ä¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Î³ÍÆÀ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¶«¤Ó¤«¤±¤¿¤è¡×¡ÖÃ¯¤ä·¯¤Ï¡Ä¡ÄÂçÊªÍè¤¿¤«¤È½Ð¶ÐÁ°¤Ë¤Ó¤Ó¤é¤¹¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Þ¤¿¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¾Íè¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç»È¤ï¤ì¤½¤¦¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥Æ¥ª¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¡Ö¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Î¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Î¶ð¤«¡×¤Ê¤É¤Î²±Â¬¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë