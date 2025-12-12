「ホテル密会」発覚から3カ月余り。前橋市政の揺れは一向に収まらない。小川晶氏（42）は男女関係を否定したものの、11月27日に市長を辞職。それに伴い、「出直し市長選」が来年1月に行われることが決まった。渦中の小川前市長はまだ出馬、不出馬の意志を明確にしておらず、目下、彼女の対応が注目の的となっているわけである。

一方、その密会の“お相手”とされた元秘書課長（54）にも大きな動きがあった。12月9日、前橋市から停職6か月の懲戒処分が下された。理由は、小川前市長とホテル密会を10回以上も繰り返し、市民の信頼を損なったこと。同時に、12月末日をもって依願退職することも明らかにされたのだ。

前橋市の小川晶・前市長

元秘書課長を巡っては、弁護士を通じて市議会に対し、ホテル使用について「浅はかな考えだった」と反省の弁を述べながらも、「公務や私生活の相談に乗っていた」と男女の関係を否定していた。さらには、騒動の最大の被害者であるはずの彼の妻が「市長を訴えることは考えていませんし、謝罪も望んでおりません」「一日も早く平穏な生活を送りたい」とコメントを出すなど、異例とも言える動きが起きていたのも記憶に新しい。

市政の大混乱を招いたこの元秘書課長とはどのような人物なのか。「週刊新潮」では、彼を知る人物らに取材し、その素顔を明らかにしている。元秘書課長が騒動後、家族について漏らしていた言葉とは――。当時の記事を元に振り返ってみよう（以下は、「週刊新潮」2025年10月16日号記事の再録です。文中の年齢、役職等は当時のものです）。

10月2日、前橋市議会に向けて2度目となる非公開の説明会が開かれた。

市政関係者によれば、

「驚いたことに、市長と密会していた森山元秘書課長（仮名）の代理人弁護士が参加した。そこで森山さんから預かったメッセージとして“市長と話す場所の選定を誤ったので不信感を与えてしまった”“私が不適切な場所を思いついてしまった”などと読み上げられました」

つまり、ホテル密会は市長ではなく、50代半ばの部下である森山氏の発案だと説明されたわけだ。

「森山さんのことを知っている大方の議員や職員は、すぐに“変なメッセージ”だと思ったはずです。森山さんは“ホテルに行こう”などと言うタイプではない。市長の権威に逆らえなかった“被害者”だと同情を寄せられています」（同）

毒舌キャラ

人望は厚い様子だが、森山氏とはいかなる人物か。

「彼は2004年に前橋市と合併した宮城村の出身です」

そう語るのは、市役所関係者である。

「地元の小中学校を卒業した後、工業高等専門学校に進学。その後、県内のメーカーに就職しましたが、20代のうちに宮城村役場に勤め始め、合併により前橋市の職員になった」（同）

技術革新についての知識を集めるのが趣味で、

「10年ほど前には“量子コンピューターはスパコンより桁違いに演算速度が速くて……”と、専門用語を駆使して語っていた」（同）

一見、堅物だが、

「気を許した仲間の中では、意外と毒舌キャラ。仕事で関わった市議のことを“あいつ、信じられないですよね。バカっすね”と辛辣（しんらつ）に評することもあった。ユーモアのセンスは抜群。周りから“森山さんはグルメだからね”と言われると“そうですね。この間も台湾で虫を食べてきましたし”と返す感じです」（同）

秘書課長になる前は「道の駅推進室長」として〈道の駅まえばし赤城〉プロジェクトを主導し、指揮を執っていた。この役職にあった頃、画期的なイベントを実現させている。

「昨年、テレビ番組『水曜どうでしょう』のイベントが道の駅で開催されましたが、これを招致に導いたのが森山さんでした。市役所で彼は“『水曜どうでしょう』を前橋に呼んだ男”として知られています」（同）

急に元気がなくなって……

そんな“功労者”に異変が起こったのは今年の夏。親交のある市議が明かす。

「急に元気がなくなっちゃってね。9月初めには、会議のあとに真っ青な顔をしてぼうぜんと立ち尽くしていた。おかしいと思って“疲れてる？”と連絡したら“分かります？”って。そのあと話をしたときには“部署異動したい”と、弱々しい声で言っていました」

そして本件の発覚。当人の希望で「総務部秘書課長」から「総務部職員課副参事」という事実上の“係長クラス”に降格した。彼はその後、夏季休暇と有給休暇の名目で休みを取っている。市役所によれば、夏季休暇はのべ5日、有給は計20日まで取れるという。

森山氏に取材依頼のメールを送ると、弁護士から、

「（職場）復帰のめどについては、具体的には立っていません」

との回答があった。

先の市議は、森山氏を励ますべく奔走している。

「彼からは“家の方も子供の関係でいろいろありまして、少し落ち着いたら連絡させていただきます”とメールの返信がありました。弁護士は説明会で“奥さんも憔悴している”と言っていた。森山さんは婿入りしているから、家に居場所はないかもしれない。高校生の息子さんもいますし、家庭崩壊していないか心配です」

そして上記の記事の2か月後、元秘書課長は退職を決意したというわけだ。長年の職を失い、再就職にも茨の道が待っているだろう。元職員の妻に「平穏な生活」が訪れるのはもう少し先のことになりそうである。

一方、市長選は1月5日に告示され、12日に投開票が行われる。前述の通り、小川前市長は態度を未だ明らかにしていないが、先月行われた市民との対話集会の場では前向きな発言を行っていた。もし彼女が出馬するとすれば、再び「ホテル密会」の件が蒸し返されるのは確実だ。両名の行動は、市政の停滞を招き、前橋市のイメージを大きく損なった。市民にとっては迷惑極まりない話である。

