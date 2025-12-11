¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢2003Ç¯È¯É½¶Ê¤òMV¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å°áÁõ¤ÇÈäÏª¡ª¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤ì¤ÆÂç¶½Ê³¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤ÎÀ¼
12·î11Æü¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2003Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡Øreal Emotion¡Ù¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª
¸öÅÄ¤Ï10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ presents FNS¸åÌëº×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢2003Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î³Ú¶Ê¡Øreal Emotion¡Ù¤òÈäÏª¡£11Æü¹¹¿·¤ÎÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Îº¢¡¢»ä¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤»þÂå¤Ç ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¸öÅÄ¤Ï¡¢¡Öreal Emotion ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤³¤È¤Ç ¤½¤ì¤Þ¤¿µã¤±¤Þ¤¹¡£(¸¶Ê¸¥Þ¥Þ)¡×¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤â¡¢¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å2025¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥«¡¼¥¥«¥é¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£½µËö¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤â²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤ì¤ÆÂç¶½Ê³¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æµã¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£Ç¯25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¸öÅÄ¡£12·î13Æü¡Á14Æü¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ØKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡Ù¤ÎÂçºå¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢12·î21Æü¤è¤ê¡ØKODA KUMI Dinner Show 2025-2026¡ÖLove¡õSongs¡×¡Ù¤â³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§¸öÅÄÐÔÌ¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê