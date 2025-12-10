MMD研究所は、一般生活者におけるAIサービス利用実態調査の結果を12月10日に公表した。調査期間は11月14日～11月17日、調査対象は18歳～69歳の男女1000人。

AIサービス利用は35.7％、「ChatGPT」が生成AIのトップ

AIを使ったサービスを利用したことがある人は35.7％となった。利用経験のあるAIサービスの種類では、「AIによる検索機能」が61.7％、「AIチャットボット」が35.5％、「翻訳・画像補正などのAI機能」が31.8％となった。

また、対話型生成AIの利用経験者111人が利用したことがあるサービスは、「ChatGPT」が80.6％でトップを占め、「Google Gemini」が50.8％、「Microsoft Copilot」が39.1％となった。

普段利用しているサービスとAIにサポートしてほしいサービス

普段利用しているサービスは、「ECサイト」が49.6％、「動画配信サービス」が48.0％、「ニュース・情報サイト」が45.0％となる。

また、AIにサポートしてほしいものがある257人を対象にした調査では、「交通・地図アプリ」が37.2％、「ニュース・情報サイト」が27.2％、「ECサイト」が26.4％という結果になった。

ECサイトや旅行予約などオンラインプラットフォームでのAI活用のメリットは？

ECサイトや旅行予約サービスなどでの情報検索や広告を目にした際に、AIが活用されていると感じている人は58.8％だった。そのうちAI活用のメリットを感じている人は66.2％にのぼる。

メリットとして感じている項目は、「好みに合った商品やプランを提案してくれる」が31.3％、「見つけられない新しい商品や旅行先を知ることができる」が30.9％、「困ったときにAIチャットですぐに質問・相談できる」が30.8％となった。

このほか、ECサイトや旅行予約サービスでAIに任せても良いと思う範囲がある人は42.7％。内訳は「自分に合う商品やプランを提案してもらうまで」が30.5％、「商品やプランをかごや旅程に追加してもらうまで」が8.6％、「実際の決済や予約の手続きまで」が3.6％となった。

AIに連携しても良い情報は？

AIに連携しても良い情報がある401人を対象にした調査では、「ポイントや会員情報」が40.9％、次いで「利用しているサイトやアプリ内での閲覧履歴」が38.2％、「過去の購買履歴」が37.7％という結果となった。