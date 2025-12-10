スバルが反落、独占禁止法関連損失計上で２６年１月期最終利益予想を下方修正 スバルが反落、独占禁止法関連損失計上で２６年１月期最終利益予想を下方修正

スバル興業<9632.T>が反落している。９日の取引終了後に２６年１月期の連結業績予想について、最終利益を３０億２９００万円から２０億９２００万円（前期比３５．４％減）へ下方修正したことが嫌気されている。



９月に、首都高速道路（東京都千代田区）が発注する道路清掃業務の入札に関して、独占禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会による立ち入り検査を受けたことに関連して、現時点では事実関係や同社の法的責任の有無・内容は確定していないものの、将来発生する可能性がある損失の概算額である９億３７００万円を独占禁止法関連損失として特別損失に計上したことが要因。なお、売上高２９３億２９００万円（前期比３．１％減）、営業利益４５億５００万円（同６．３％減）は従来見通しを据え置いている。



また、同時に発表した第３四半期累計（２～１０月）決算は、売上高２１２億２３００万円（前年同期比２．８％減）、営業利益３５億９２００万円（同１．５％増）、最終利益１５億１３００万円（同３６．７％減）だった。



出所：MINKABU PRESS