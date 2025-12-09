「日本の風景との調和」を表現したボディカラーをオプション設定

トヨタ・クラウン エステートRS“THE 70th”（写真左）／Z“THE 70th”（写真右）

これまで、クロスオーバー、スポーツ、セダンに順次設定されてきたクラウン誕生70周年を記念した特別仕様車。このたびエステートにも用意されることとなり、現行クラウンシリーズ4車種の70周年記念車が出揃った。

クラウン エステートの70周年記念車は、同特別仕様車のみのメーカーオプションとなる「日本の風景との調和」を表現したバイトーンのボディカラー「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」「プレシャスメタル×ブラック」を設定。

また、マットブラック塗装を施した21インチアルミホイール、「THE 70th」ロゴをあしらった専用のサイドデカール（同特別仕様車のみのメーカーオプション）を採用。「世界に誇る日本のクラウン」を表現した専用のエクステリアを実現している。

特別色のブラックラスターを用いたインテリアは、プレミアムシフトノブ、インストルメントパネル（専用レーザー加飾）、プロジェクションカーテシイルミ、クラウン専用キー、マニュアルケースに「THE 70th」ロゴをあしらい、さりげなく特別感を高めている。

トヨタ・クラウン エステート“THE 70th”｜特別設定内装色ブラックラスター

さらにプラグインハイブリッドモデル「RS“THE 70th”」には、ディンプル加工を施した本革巻き3本スポークステアリングホイールのほか、スポーツシート（スポーツレザー[本革]/レッドステッチ付）やアルミペダル（アクセル・ブレーキ）が採用され、スポーツテイストがさらに強調された。

なお、ベースモデルと合わせて、販売店オプションとして「クリーンシーリングライト（ナノイーX搭載／ホワイトまたはダークシルバー）」が追加されたのもニュースだ。

アップグレードサービス「アップグレード セレクションby KINTOファクトリー」を設定

今回の発表を機に、購入後の車両をユーザーの好みに合わせて進化し続けられる「アップグレード セレクションby KINTOファクトリー」では、アイテムが追加された（12月初旬発売予定）。追加アイテムは以下のとおり。

●誕生70周年を記念した特別仕様車の「THE 70th」ロゴをあしらった３つのアイテムをクラウン（エステート）に設定

・プロジェクションカーテシイルミ

・プレミアムシフトノブ

・サイドデカール

●シートベルトを好みのカラーに交換できる提案をアップグレードアイテムとして、クロスオーバー／スポーツ／エステートに設定

・カラードシートベルト

SPECIFICATIONS

トヨタ・クラウン エステートRS“THE 70th”｜Toyota Crown Estate RS“THE 70th”

ボディサイズ：全長4930×全幅1880×全高1625mm

ホイールベース：2850mm

最低地上高：165mm

最小回転半径：5.5m

乗車定員：5人

車両重量：2080kg

総排気量：2487cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：130kW（177ps）/6000rpm

最大トルク：219Nm（22.3kgf-m）/3600rpm

モーター最高出力：前134kW（182ps）／後40kW（54ps）

モーター最大トルク：前270Nm（27.5kgf-m）／後121Nm（12.3kgf-m）

トランスミッション：電気式無断変速機

駆動方式：4WD（E-Four）

WLTCモード燃費：20.0km/L

EVモード走行距離：89km

税込車両価格：820万円

トヨタ「クラウン誕生70周年記念」特設サイト

https://toyota.jp/info/crown_brand/70th/