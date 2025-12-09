トヨタの新しい「クラウン エステート」は642万円から！ 70周年記念の特別仕様車に専用バイトーンカラーをオプション設定【新車ニュース】
「日本の風景との調和」を表現したボディカラーをオプション設定
トヨタ・クラウン エステートRS“THE 70th”（写真左）／Z“THE 70th”（写真右）
これまで、クロスオーバー、スポーツ、セダンに順次設定されてきたクラウン誕生70周年を記念した特別仕様車。このたびエステートにも用意されることとなり、現行クラウンシリーズ4車種の70周年記念車が出揃った。
クラウン エステートの70周年記念車は、同特別仕様車のみのメーカーオプションとなる「日本の風景との調和」を表現したバイトーンのボディカラー「プレシャスメタル×プレシャスホワイトパール」「プレシャスメタル×ブラック」を設定。
また、マットブラック塗装を施した21インチアルミホイール、「THE 70th」ロゴをあしらった専用のサイドデカール（同特別仕様車のみのメーカーオプション）を採用。「世界に誇る日本のクラウン」を表現した専用のエクステリアを実現している。
特別色のブラックラスターを用いたインテリアは、プレミアムシフトノブ、インストルメントパネル（専用レーザー加飾）、プロジェクションカーテシイルミ、クラウン専用キー、マニュアルケースに「THE 70th」ロゴをあしらい、さりげなく特別感を高めている。
トヨタ・クラウン エステート“THE 70th”｜特別設定内装色ブラックラスター
さらにプラグインハイブリッドモデル「RS“THE 70th”」には、ディンプル加工を施した本革巻き3本スポークステアリングホイールのほか、スポーツシート（スポーツレザー[本革]/レッドステッチ付）やアルミペダル（アクセル・ブレーキ）が採用され、スポーツテイストがさらに強調された。
なお、ベースモデルと合わせて、販売店オプションとして「クリーンシーリングライト（ナノイーX搭載／ホワイトまたはダークシルバー）」が追加されたのもニュースだ。
アップグレードサービス「アップグレード セレクションby KINTOファクトリー」を設定
今回の発表を機に、購入後の車両をユーザーの好みに合わせて進化し続けられる「アップグレード セレクションby KINTOファクトリー」では、アイテムが追加された（12月初旬発売予定）。追加アイテムは以下のとおり。
●誕生70周年を記念した特別仕様車の「THE 70th」ロゴをあしらった３つのアイテムをクラウン（エステート）に設定
・プロジェクションカーテシイルミ
・プレミアムシフトノブ
・サイドデカール
●シートベルトを好みのカラーに交換できる提案をアップグレードアイテムとして、クロスオーバー／スポーツ／エステートに設定
・カラードシートベルト
SPECIFICATIONS
トヨタ・クラウン エステートRS“THE 70th”｜Toyota Crown Estate RS“THE 70th”
ボディサイズ：全長4930×全幅1880×全高1625mm
ホイールベース：2850mm
最低地上高：165mm
最小回転半径：5.5m
乗車定員：5人
車両重量：2080kg
総排気量：2487cc
エンジン：直列4気筒
最高出力：130kW（177ps）/6000rpm
最大トルク：219Nm（22.3kgf-m）/3600rpm
モーター最高出力：前134kW（182ps）／後40kW（54ps）
モーター最大トルク：前270Nm（27.5kgf-m）／後121Nm（12.3kgf-m）
トランスミッション：電気式無断変速機
駆動方式：4WD（E-Four）
WLTCモード燃費：20.0km/L
EVモード走行距離：89km
税込車両価格：820万円
トヨタ「クラウン誕生70周年記念」特設サイト
https://toyota.jp/info/crown_brand/70th/