●今週は小刻みな天気・気温変化

●あす9日(火)は晴天も 気温上昇はやや鈍い

●今週後半は雨のたびに気温が下がる…を繰り返す

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





週明けのきょう8日(月)の県内は、暖かな陽気だった前日の日曜日よりは日中の気温上昇は少しゆっくり…少し北風をヒンヤリ感じる時間もありました。きょう8日(月)は北日本を低気圧や前線が通過していき、これにより西日本は緩いながら、西高東低＝冬型気圧配置になったことで、冷たい北風が吹きやすくなった、という状況です。





今週は、このあとも、気圧の谷が通り過ぎて、そのあと北風が吹きやすい…という天気を繰り返しそうです。先週のような雪を降らせるほどの強い寒気の南下はなさそうですが、小刻みに気温がダウン、アップを繰り返す流れとなる見込みで、日々の寒暖の変化が少々大きい一週間となりそうです。





寒暖の変化に合わせて、天気も少々小刻みに変わりやすくなります。あす9日(火)、あさって10日(水)は、まずまず晴れ間多めですが、水曜日の朝は少々厳しい底冷えに注意。木曜日に一時雨、その後、いったん気温は下がって、週末は再び気温上昇傾向も天気は下り坂となり、この雨を境に再びガクッと気温が下がる…といった具合です。



晴れ間が出やすいタイミングをうかがいながら、お洗濯などは効率的に行ったり、激しい寒暖の変化も体に負担がかかりますので、入念な体調管理などの心がけもお願いします。





あす9日(火)朝は少々雲が目立つ時間もありますが、午後ほど高気圧にしっかり覆われ、スカッと快晴、と安定した天気の一日に。ただし気温は、朝、日中とも、きょう8日(月)よりやや低めにとどまり、晴れるわりに空気は少しヒンヤリの一日になるでしょう。さらに、日が暮れると、再びグッと冷え込みが強まっていきそうです。





今週後半は小刻みな天気変化に…木曜日は日中で一時雨となり、金曜日はいったん回復も、週末は土曜日後半から日曜日で再びぐずついて、このタイミングでは風も少々強く吹きそうです。気温は日によって変化が激しく、目先は水曜日の朝にグッと冷え込み、その後は雨のあとに肌寒さが増すタイミングが繰り返しやってくる見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

