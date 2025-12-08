¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¾®³ØÀ¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¡Ê12¡Ë¤¬»àË´¡¡±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¡Ê61¡ËÂáÊá¡¡ºë¶Ì¡¦Ä«²â»Ô
7ÆüÌë¡¢ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î½÷»Ò»ùÆ¸(12)¤¬¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¡Ê61¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¤Ç¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«²â»Ô¤Ë½»¤à¾®³ØÀ¸¤Î¹â¶¶¿ðµ¨¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤¬¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Ë½»¤à²ÃÆ£±ÑÌÀÍÆµ¿¼Ô(61)¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¿Í¤ò¤Ò¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÆ»Ï©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢²ÃÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£