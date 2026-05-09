昨年5月21日、愛知県一宮市で妊娠9カ月の沙也香さんが、背後から車にはねられた。病院に搬送され、娘の日七未ちゃんは帝王切開で生まれたが、沙也香さんはその2日後、亡くなった。【映像】事故で重い障害を負った娘の姿（実際の映像）沙也香さんをはねた被告は過失運転致死の罪で逮捕・起訴され、去年9月の初公判で、起訴事実を認めたが、被害者として起訴状に記されていたのは沙也香さんのみ。日七未ちゃんの名前はなかった。