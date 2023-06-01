福島県の磐越自動車道で、高校生など21人が死傷したバスの事故で、逮捕された男は警察の取り調べに黙秘などせずに応じ、謝罪の言葉も述べていることが分かりました。今月6日、新潟県の北越高校の男子ソフトテニス部に所属する高校生20人が乗ったマイクロバスが、福島県郡山市の磐越自動車道を走行中にガードレールなどに衝突しました。この事故でバスに乗っていた稲垣尋斗さん（17）ら高校生など21人が死傷しました。事故をめぐっ