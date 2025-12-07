この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【正直レビュー】固定回線化して使ってみた【WiMAX】ホームルーター VS モバイルWi-Fiルーターはどっちがおすすめ？速度/キャッシュバック/特典・キャンペーンなど徹底比較」と題した動画を公開。工事不要で手軽に導入できるWiMAXの「ホームルーター」と「モバイルWi-Fiルーター」について、実機を用いて速度や安定性を徹底的に比較検証し、利用シーンごとのおすすめを解説している。



動画では、ホームルーター「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」とモバイルWi-Fiルーター「Speed Wi-Fi DOCK 5G 01」を使用。まず、単体での速度測定では、ホームルーターがお昼の時間帯に下り180Mbpsを記録するなど、全体的にモバイルルーターを上回る結果となった。一方で、モバイルルーターも周波数を5GHz帯に切り替えることで下り30Mbps台後半を記録し、日常的な利用では十分快適な速度であることが示された。



さらに、両機種でスマートフォンやPC、ゲーム機など5台を同時に接続し、動画視聴やオンライン会議、オンラインゲームなどを同時に行うという過酷なテストも実施。ネコさや氏は「どちらも全く問題なしでした」と述べ、複数台同時接続でも、動画が途切れたりオンライン会議の音声が乱れたりすることなく、安定して使用できたと評価した。ただし、30GBを超えるような大容量ファイルのアップロードやダウンロードについては、どちらの機種もかなりの時間を要するため「現実的ではない」と指摘している。



結論として、ネコさや氏は「大容量データを扱わないのであれば、どちらも日常利用には問題なく使えるレベル」と総括。その上で、より高速で安定した通信を家の中だけで求めるなら「ホームルーター」、家でも外でも使いたい場合や、家の中でも電波の良い場所に移動させて使いたい場合は「モバイルWi-Fiルーター」というように、自身のライフスタイルや利用目的に合わせて選ぶことが重要だとまとめた。