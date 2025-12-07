王室専門家によると、メーガン妃のネットフリックス番組「ウィズ・ラブ、メーガンは、今年を通して否定的なレビューが相次いでいることから、終了の可能性を警告された。英紙ミラーが６日、報じた。

この番組は３月に第１シーズンが初公開され、同時期に撮影されていた第２シーズンが８月から配信された。

しかし、どちらのシーズンも批評家から酷評され、１２月３日に配信されたクリスマス特番「ウィズ・ラブ、メーガン：クリスマス・スペシャル」も同じ結果となった。

ヘンリー王子とメーガン妃夫妻は、当初ネットフリックスと１億ドル規模とされる契約を結び、さらに今年初めには映画・テレビプロジェクトのファーストルック契約を複数年延長している。

王室専門家リチャード・フィッツウィリアムズ氏は「メーガン妃は、キャサリン皇太子妃が生み出す明確な猖睨´瓩鯡かに再現しようと必死に戦っていますが、うまくいっていませんね。彼女はほぼ終始前向きさを強調していますが、これが実際には見ていて疲れてしまうのです。まるでカリフォルニアのメリー・ポピンズ瓠△弔泙雖犂袷缶儀膈瓩任△蹐Δ箸靴討い襪茲Δ妨えます。そのため、彼女の番組はキャサリン妃のキャロル・コンサートほどの中身を持てていないのです」と述べた。

フィッツウィリアムズ氏は、番組の成果が乏しいため、シリーズの続編が作られる可能性は低いとみている。

「問題は、彼女が現在置かれているネットフリックスとの格下げされた契約状況です。これは珍しい状況ではありませんが、彼女には爛咼奪哀諭璽爿瓩必要でした。ナオミ・オーサカ（大坂なおみ）はその分野では非常に有名ですが、一般にはまだ知らない人も多いです。視聴者がゲストの名前をグーグル検索しなければならない時点で、ネットフリックスとの将来はあまり明るくありません。これがシリーズ最後のエピソードになるかもしれません」と語った。