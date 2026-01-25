試合後に「カモン」という叫び声を巡って論争となったチルステアと大坂(C)Getty Images果たして、“マナー違反”に相当するだけの行為だったのか。全豪オープン（OP）で大坂なおみが見せた行動の余波は広まっている。物議を醸すキッカケとなったのは、現地時間1月22日に大坂がソラナ・チルステアと対戦した同OP2回戦の一幕だ。【動画】大坂なおみが思わず困惑ルーマニアの名手との騒動シーン第3セットで4-2とリードした第7