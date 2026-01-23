全豪オープン女子テニスの大坂なおみ（フリー）が22日、全豪オープン2回戦でソラナ・チルステア（ルーマニア）に2-1（6-3、4-6、6-2）で勝利した。試合後、対戦相手が大坂の手をすぐ振り払うような仕草を見せ、海外記者が疑問視している。試合が終わった直後だった。2人はネット前で握手を交わすも、チルステアが振りほどくように手を離した。さらに大坂に強い口調でまくしたてた。発端は相手のファーストサーブがネットにかか