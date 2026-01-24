コート内外での振る舞いが話題となる大坂(C)Getty Images女子テニス界のカリスマとも言うべき大坂なおみ。目下、開催中の全豪オープンにおける彼女の振る舞いは、良くも悪くも国際的な関心を集めている。トレンドとなったのは、現地時間1月20日に行われたアントニア・ルジッチとの女子シングルス1回戦。今季4大大会に挑んだ大坂がコート入場時に披露した“超”ド派手なウェアにあった。【動画】大坂なおみのド派手ファッション