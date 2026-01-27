2026年の全豪オープン。大坂なおみは入場時の独創的なファッションで注目を集めたほか、2回戦ではサーブ間の「カモン」という発声をめぐって対戦相手との間に緊張が生じ、SNSでも是非を問う議論が拡散した。そして最後は無念の棄権……コートに立ったのはわずか２試合、時間にすれば４時間22分に過ぎない。それでも大坂なおみは、大会の話題の中心だった。 全豪オープンで躍動！女子テニス選手たちの鍛え