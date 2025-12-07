赤ちゃんのいたずらに驚きの反応をしたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で192万9000回再生を突破し、「平和だなぁ」「表情がｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが『おむつにいたずら』しているのを発見した大型犬→もはや人間のような『困惑の表情』】

赤ちゃんのいたずらを見た大型犬が…

Instagramアカウント「tamanegi.qoo.riku」の投稿主さんが紹介したのは、赤ちゃんと愛犬の「ある一幕」です。このとき、赤ちゃんは棚からおむつを次々出していたといいます。その心地よさが癖になってしまったのか、赤ちゃんは際限なくおむつを出し続けました。

可愛いいたずらの一部始終を見ていたのが、スタンダードプードルのリクちゃん。赤ちゃんの背後にそっと付き、「こんなことして大丈夫…？」と心配していたといいます。赤ちゃんがママに怒られてしまうのではないかと、ソワソワしていたのかもしれません。リクちゃんは、赤ちゃんとママを交互に見つめていたとか。

困惑のリアクションに爆笑！！

そんな中、赤ちゃんがリクちゃんにおむつを1枚渡しました。いたずらに加担したくないリクちゃんは大弱り…。困惑の表情で、そっとママに視線を送ったといいます。

リクちゃんの心配もよそに、次々とおむつを出す赤ちゃん…。微笑ましい2人のやり取りに、思わずホッコリしてしまいますね♡

この投稿には「困ったような顔が何とも可愛い」「漫画に出てくるような可愛い2人組」「何度見ても笑えます」などさまざまなコメントが寄せられました。

現在は、幸せな犬生を終えて虹の橋のたもとへ行ったというリクちゃん。ご家族の胸の中には、リクちゃんと赤ちゃんの仲睦まじい光景がいつまでも残り続けていくことでしょう。

豪快なジャンプにびっくり！！

現在は、岳ちゃん・風ちゃん・雷ちゃんという3頭のスタンダードプードルと暮らしている投稿主さん。にぎやかな毎日を送っているそうですが、とりわけ話題となったのが風ちゃんが見せた特大ジャンプです。

このとき、風ちゃんは岳ちゃんがひとりで庭で遊んでいるのが羨ましかったよう。窓に張り付いて視線を送っていたかと思うと、天井に届くのではないかと思うほどの豪快なジャンプをしたのだとか。優しくて運動神経抜群なスタンダードプードルさんたちなのでした！

Instagramアカウント「tamanegi.qoo.riku」には、3頭の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

