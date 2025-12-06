[12.6 プレミアリーグ第15節](エティハド スタジアム)

※24:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

DF 82 リコ・ルイス

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 52 オスカー・ボブ

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[サンダーランド]

先発

GK 22 ロビン・ルーフス

DF 5 ダニエル・バラード

DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 20 ノルディ・ムキエレ

DF 32 トレイ・ヒューム

MF 25 ベルトラン・トラオレ

MF 27 ノア・サディキ

MF 28 エンゾ・ル・フェー

MF 34 グラニト・ジャカ

FW 18 ウィルソン・イシドル

控え

GK 1 アンソニー・パターソン

MF 4 ダン・ニール

MF 11 クリス・リグ

MF 13 ルーク・オニエン

FW 7 ケムズダイン・タルビ

FW 9 ブライアン・ブロビー

FW 12 エリエゼル・マイエンダ

FW 14 ロメイン マンドル

FW 24 シモン・アディングラ

監督

レジス・ルブリ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります