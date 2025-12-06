マンチェスター・Cvsサンダーランド スタメン発表
[12.6 プレミアリーグ第15節](エティハド スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 82 リコ・ルイス
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 52 オスカー・ボブ
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 5 ダニエル・バラード
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
DF 32 トレイ・ヒューム
MF 25 ベルトラン・トラオレ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 18 ウィルソン・イシドル
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
MF 4 ダン・ニール
MF 11 クリス・リグ
MF 13 ルーク・オニエン
FW 7 ケムズダイン・タルビ
FW 9 ブライアン・ブロビー
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 14 ロメイン マンドル
FW 24 シモン・アディングラ
監督
レジス・ルブリ
