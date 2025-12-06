STARTO ENTERTAINMENTは6日、同社所属タレントが旧ジャニーズ事務所時代に行っていた、年末恒例の年またぎのライブイベント「カウントダウンコンサート」を大みそかに東京ドームで開催すると発表した。22年末の実施以来、3年ぶりの復活となる。

同イベントは、1996年から2022年まで毎年大みそかから、元日にかけて開催されてきた人気イベント。タイトルは「COUNTDOWN CONCERT 2025−2026 STARTO to MOVE」。出演は、NEWS、Hey！Say！JUMP、Kis−My−Ft2、timelesz、中島健人、A．B．C−Z、King＆Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ！groupの全12組。DOMOTOや嵐、SUPER EIGHT、20th Centuryの名前はなかった。

ライブは同日の午後10時30分から開始。例年通り、会場のファンと一緒に新年を迎える。近年はフジテレビ系で生中継されてきたが、同局はバラエティー番組「新しいカギ」を年またぎで放送すると既に発表済みのため、同局での地上波中継はない見込み。

同社は公式サイトで「本年の年末年始を跨いだカウントダウンコンサートを開催させていただく運びとなりましたことをご報告させていただきます。日頃より応援いただいているファンの皆さまに特別な時間をお届けできればと思いますので、ぜひ弊社所属アーティストと一緒に年越しのひとときを楽しんでいただけますと幸いです」と報告している。