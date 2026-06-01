国民的アイドルグループの終演を、改めて実感しているファンが多いようだ。5月31日、嵐は5都市で開催していたラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公演を東京ドームで締めくくった。26年半の活動にピリオドを打ったファイナル公演。セットリストは『Love Rainbow』から始まり、ライブでは初披露の『Whenever You Call』も含めた33曲を歌い上げ、3時間25分の公演を駆け抜けた。最後には最新曲『Five』を