嵐のラストライブがいよいよ5月31日に迫ってきた。【写真】「嵐ラストライブ」堂々と名言、Amazonの衝撃“便乗広告”24日にはラストライブの生配信を告知するテレビCMが民法キー局5社で同時放送。30秒間の予告映像を放送した。嵐の公式YouTubeやSNSでは1分間のフルver.が公開されており、映像は『感謝カンゲキ雨嵐』『Happiness』『A・RA・SHI』の楽曲と共に、過去のライブ映像がまとめられたものだ。嵐の“音漏れ”参戦を控え