俳優の二宮和也が1日にXを更新し、嵐としてのラストライブを終えた心境と会場の写真を公開。ファンからは「ありがとう！」「5人で嵐！」といった声が集まった。【写真】ラストライブ直後の東京ドームに“万感の思い”二宮が「最後の最後まで嵐。5人で嵐」と投稿したの1枚のオフショット。写真には、東京ドームと思われるステージ上に置かれた5つのシャンパングラスが映し出されている。二宮は5月31日に東京ドームで行われた