5月31日をもって活動を終了した「嵐」が11月3日にリリースを予定しているライブDVD、Blu-ray「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」について、ネット通販王手「Amazon」で定価以上の高額で予約販売されているとして、物議を醸している。嵐は5月31日に東京ドーム公演を行い、同日をもって活動を終了。1999年11月のCDデビューから26年半の歴史に幕を下ろしていた。そして、嵐としてのラストライブを収録した「ARASHI LIVE