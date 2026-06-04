ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 11月リリース予定の嵐ライブDVDがAmazonで「転売」ファンは怒り 嵐が活動終了 嵐 ダフ屋・転売 Amazon 東京ドーム エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 11月リリース予定の嵐ライブDVDがAmazonで「転売」ファンは怒り 2026年6月4日 21時3分 リンクをコピーする 5月31日をもって活動を終了した「嵐」が11月3日にリリースを予定しているライブDVD、Blu-ray「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」について、ネット通販王手「Amazon」で定価以上の高額で予約販売されているとして、物議を醸している。嵐は5月31日に東京ドーム公演を行い、同日をもって活動を終了。1999年11月のCDデビューから26年半の歴史に幕を下ろしていた。そして、嵐としてのラストライブを収録した「ARASHI LIVE 記事を読む 関連の最新ニュース 嵐が活動終了 記事時間 06/02 18:34 嵐のFC会員限定で配送されたフォトアルバム 大量に転売されたか 記事時間 06/02 16:13 パンサー向井慧が嵐の最終公演を称賛、SMAPに思いを馳せ共感続々 記事時間 06/02 00:25 櫻井翔がラストライブで「僕たちが嵐でした」の挨拶を言い直したワケ