¥«¥«¥ªÉÔ»ÈÍÑ¡ÖÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ÎÈëÌ©¤Ï¡©¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥«¥®¤Ï¡È¸ýÍÏ¤±¡É¤È¡ÈÉ÷Ì£¡É¡Ä¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Î²ÄÇ½À¤â
´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¥«¥«¥ª¤Î¶¡µëÉÔÂ¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥«¥«¥ª¤ËÂå¤ï¤ë¸¶ºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷¤Î¤ª²Û»Ò¡É¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«Ê¹¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ì£¤âÉ÷Ì£¤â¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¥«¥«¥ª¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆóÀ½Ìý³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¡¢ÀÐÅÏ¶ÇÇ·¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¥«¥«¥ªÉÔ»ÈÍÑ¤Î¡ÖÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×
ÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢¸¶ÎÁ¤Ë¥«¥«¥ª¤ò¡È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°ìÉô¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¡É¤ä¡È¥´¥Ü¥¦¡É¤Ê¤É¤Î¸¶ÎÁ¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ´ë¶È¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤ÆÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç³«È¯¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¶á¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÉÔÆóÀ½Ìý¤Ç¤Ï2025Ç¯¡¢¥¨¥ó¥É¥¦Æ¦¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥Î¥¶M¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£¶ÈÌ³ÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ï¡©
¤½¤ó¤ÊÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤ÏºàÎÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤½¤â¤½¤â¤Îºî¤êÊý¡£
ÀÐÅÏ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´ðËÜºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥«¥ª¤ò¥í¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¤¹¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¡È¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¡É¡£¤³¤Î¥«¥«¥ª¥Þ¥¹¤«¤é¡ÖÌý»é¡×¤È¤Ê¤ë¡È¥³¥³¥¢¥Ð¥¿¡¼¡É¤òÃê½Ð¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿¸Ç·ÁÊª¤ò¡ÖÊ´Ëö¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡È¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡É¤À¡£¤³¤ì¤é¤Ëº½Åü¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤¿¤â¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³ê¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤òÃ´¤¦¡ÖÌý»é¡×
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ìý»é¤ÈÊ´Ëö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀÐÅÏ¤µ¤ó¡£
¡ÖÌý»é¡×¤Ï¡¢³ê¤é¤«¤Ê¡È¿©´¶¡É¤òºî¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë¥³¥³¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖCBE¡ÊCocoa¡¦Butter¡¦Equivalent¡á¥³¥³¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÈÆ±Åù¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÌý»é¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ýÍÏ¤±¤òÂ½¿§¤Ê¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCBE¤Ï¹Å¤µ¡¢¿©´¶¡¢¥Æ¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¡Ê²¹ÅÙÄ´À°¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥³¥³¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ÈÆ±Åù¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤¿Ìý»é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆÃ¤Ë¥³¥³¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç°ìÈÖÉÔÂ¤·¤ä¤¹¤¤ºàÎÁ¤À¤½¤¦¡£¿¢ÊªÌý»é¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÍÑ¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ë±þÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿¢ÊªÌý»é¤ÎÇÛ¹ç¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¤ä¾Æ¤²Û»Ò¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÉ÷Ì£¤ä¿©´¶¤ËÅ¬¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Ì£¡¦¹á¤ê¤ò·è¤á¤ë¡ÖÊ´Ëö¡×
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊ´Ëö¡×¤Ï¡¢¡ÈÌ£¤ä¹á¤ê¡É¤ò·è¤á¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£Àè½Ò¤·¤¿¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤Î¼ï¤ä¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤Ï¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥Î¥¶M¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦Æ¦¡×¤È¡Ö¥¥ã¥í¥ÖÆ¦¡×¤ÎÊ´Ëö¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¶á¤¤Ì£¤ï¤¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥í¥ÖÆ¦¤Ï¡Ö¥¤¥Ê¥´Æ¦¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ä¹¤é¤¯¥³¥³¥¢¤ÎÂåÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¨¥ó¥É¥¦Æ¦¤Ï¡¢¥í¡¼¥¹¥È´¶¤ä¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÉ÷Ì£´¶¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥í¥ÖÆ¦¤Ï»ÀÌ£¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
2¤Ä¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¤â¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ë¶á¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¶á¤¤°õ¾Ý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆÃ½¸ÈÉ¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢´Å¤¤¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤·¤¿¡£Æ¦¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£¸À¤ï¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤À¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤À¡£
ÂåÂØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¡×¤È¤·¤Æ
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥Î¥¶M¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¡È¤â¤¦°ì¤Ä¡ÊAnother¡Ë¤Î¥ß¥ë¥¯¡ÊM¡Ë¥Á¥ç¥³¡É¤È¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¿Í¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¹¬Ê¡´¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡É¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Î¥¶M¤â¡¢¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¹¬Ê¡´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤ò½Å»ë¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È°Ê³°¤Î¡È¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¡É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¼ûÍ×¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»Ô¾ì¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¥«¥«¥ª¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥«¥«¥ª°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤ò¿Þ¤ê¡¢»ºÃÏ¤ÎÇÀ²È¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÂåÂØÊª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¸«¤«¤±¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»î¤·¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£