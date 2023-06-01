◆ロイヤルパークホテルから、シャインマスカットと桃が主役のサマーフルーツアフタヌーンティー。別皿メニューや特製スコーンも※画像は2名様分ですロイヤルパークホテルの「フォンテーヌ」が贈る「サマーフルーツアフタヌーンティー」。2026年7月1日（水）から31日（金）は、上品な甘さのシャインマスカットと甘く芳醇な香りの桃が主役！2種の桃を使ったショートケーキから、爽やかな香りと甘い果汁が広がるシャインマスカットの