洋生菓子を製造・販売するモンテール（埼玉県八潮市）が、人気パティスリー「アステリスク」（東京都渋谷区）の和泉光一シェフとコラボした新商品「シューアラクレーム・ショコラ＆カスタード」「エクレール・キャラメルサレ」を6月1日から期間限定で、スーパーマーケットなどで発売します。【えっ？】コレはヤバイ…モンテール×和泉シェフおいしそうな新商品をもっと見る！モンテールでは、定番商品や季節限定商品に加え