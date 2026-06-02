ミニストップは、オリジナルのアイスクリームを5週連続で全国発売する。爽やかさを感じられる「チョコミントバー」を6月2日から、ミニストップの店内加工パフェの定番商品をイメージした「マンゴーパフェみたいなアイス」を6月9日から、北海道産牛乳を使用した「ワッフルコーン ミルク&ショコラ」を6月16日から、ミニストップの夏の定番ハロハロをイメージした「ハロハロラムネみたいなアイス」を6月23日から、今年で17年目を