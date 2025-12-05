この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

京都のフランス人「日本の文化を尊重しないなら来るな」円安なのに外国人が過去最多…その“構造”がおかしい

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」を運営するフロリアン氏が、「外国人が過去最多に…円安なのに、なぜこんなに増える？」と題した動画を公開。円安にもかかわらず日本に住む外国人が増加している背景を解説し、日本の文化やルールを尊重する人のみを受け入れるべきだと提言した。



動画の冒頭でフロリアン氏は、「円安で“外国人はもう日本に来ない”と言われているが、データを見ると、実は日本に住む外国人は約230万人まで増えている」と、一般的なイメージとは逆の現象が起きていると指摘。この20年間で円の価値が下がり、特に1ユーロが180円に達する現状は、フランス人などから見れば「ホテルもそう、食べ物、移動、もう全部がすごく安い」と感じられ、来日しやすい状況になっていると説明した。



フロリアン氏は、日本に来る外国人が増えている理由を2つのパターンに分けて分析する。一つは、フランスやアメリカなど、自国の方が給料が高いにもかかわらず日本を選ぶ人々だ。彼らについては、自身もそうであるように、給料よりも日本の文化や安全性といった「お金以外の価値」に魅力を感じて来日していると語る。



もう一つは、ベトナムやネパールといったアジア諸国から「お金を稼ぐため」に来日する人々だ。彼らにとって日本は「働いたらきちんと給料が支払われる」「詐欺に遭う可能性もほとんどなくて、安全だと感じます」という安心感があり、魅力的な出稼ぎ先になっていると分析した。



しかし、こうした状況の結果として「日本に特別な興味がないまま、お金を稼ぐためだけに来る外国人も増えている」と問題提起。最終的にフロリアン氏は、「日本の文化やルールを本気で尊重する外国人だけを受け入れるべきだ」と強く主張。単なる労働力としてではなく、日本社会への理解と敬意を持つ人を選ぶことが重要だと訴え、動画を締めくくった。