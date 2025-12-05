¡Ö¤¨¤¨¤¨!?!?!?¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ä¡×à¶ËÈëº§á¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ÆÍÁ³¡Ö¤À¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤´¤á¤ó¤Í!!!!!¡×¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤«ÍÑ¤Ë¤ª¼Ì¿¿¤ò¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¡×
¡Ö¼Â¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿!!¤À¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤´¤á¤ó¤Í!!!!!¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¤Á¤ã¤óMARI(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡Ä¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿!!¤À¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤´¤á¤ó¤Í!!!!!¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢½ãÇò¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¤Á¤ã¤óMARI¤¬¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¿·Ïº¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨¤¨!?!?!?¡×¡ÖÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤ÉŽ¤¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍÑ¤Ë¤ª´é¤ò±£¤·¤¿¤ª¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¾Ð¾Ð¾Ð¡£¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£