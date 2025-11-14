コンビニでスイーツを片手に談笑俳優の柄本時生（36）と女優・さとうほなみ（36）が、11月13日に結婚したことを発表した。それぞれのインスタグラムに連名で、〈これからも感謝と初心を忘れず、ふたりで歩んで参ります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしく申し上げます〉とメッセージを載せた。そんな二人を本誌「FRIDAY」が初めて目撃したのは’24年11月のこと。東京・渋谷区の閑静な住宅街のコンビニに二人の姿はあった。