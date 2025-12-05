自身のXで写真を公開

自動車レースF1、レッドブルの角田裕毅が日本時間5日、自身のXを更新。来季リザーブドライバー降格が発表される失意の中、1枚の写真を投稿したが、日本人が意味深に受け取り、話題になっている。

レッドブルは日本時間3日に姉妹チーム・レーシングブルズも含め、来季のドライバーラインナップを発表。今季第3戦からレッドブルで奮闘した角田だったが、リザーブドライバーへの降格が決定していた。

失意の発表から2日。角田は自身のXに、「2025年のドライバーディナー。白いシャツのドレスコードだったが、全員がそのメモを受け取ったわけではなかったみたい」として1枚の写真を投稿。シャルル・ルクレール、ルイス・ハミルトンのフェラーリ勢に挟まれて笑みを浮かべており、日本人ファンからは様々な声が上がった。

「もしかして、2027は、フェラーリなのか？」

「27年はフェラーリ？笑」

「ハミルトンにフェラーリ入り勧誘されたなこりゃ」

「すごい絵だ 角田選手フェラーリに挟まれてるw」

「ハミルトンとルクレールありがとう…」

今季最終戦となるアブダビGPは5日に開幕し、7日に決勝を迎える。ファンからは「角田裕毅、ラストレースを思い切り楽しんでください。さらに強くなって戻ってくると信じています」とエールも送られていた。



