“グラビア界最強ボディ”との呼び声の高いグラビアアイドル・榎原依那（28）が、地元・大阪での恋愛経験を赤裸々に語った。

【映像】“グラビア界最強ボディ”榎原依那のビキニ姿

12月4日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。この日のゲストとして榎原依那が登場した。

グラビアデビュー以前は、海外でのバックパッカー経験を持つなど異色の経歴を持つ榎原。高校時代に初めて交際した彼氏について語る中で、その後の恋愛観を決定づけた「地獄」の経験を明かした。

高校3年間付き合ったというその彼は、スタイルが良く顔が小さく、祭りで一目惚れした相手であったという。しかし、彼は地元で「1000人斬り」と言われているほどモテる男性であった。

告白されて交際をスタートさせたものの、彼が大学に進学してからだんだんと様子がおかしくなったという。連絡は遅くなり、夜飲みに行くことが増えるなど、不信感を募らせた榎原が問い詰めたところ、サークルで遊んでいることが判明した。

彼と電話している際に、横から女性の声で「誰と電話してんのー？」「飲んでんねんから電話でんなや」と聞こえてきたこともあったという。榎原は「変わって？誰その女」と怒り、「お前誰？」「人の男手出すなや」と激怒。向こうの女性は「あ…噂の彼女やん！」と返してきたという。

最終的に、彼は地元の横の中学校の同級生と浮気していたことが発覚。榎原は怒りのあまり彼の携帯を叩き割って別れを告げたという。

この最初の恋愛経験こそが、その後の自身の恋愛観を形作ったと榎原は語り、「男って信用できひんな」がスタートであったと締めくくった。