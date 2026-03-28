◆フィギュアスケート▽世界選手権第３日（２７日、チェコ・プラハ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出たミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が１５８・９７点、合計自己ベストを４年ぶりに更新する２３８・２８点で１位。２年ぶり４度目の優勝を果たした。今季限りでの現役引退を表明している日本女王が、現役ラストダンスで有終の美を飾った。フリーは「愛の讃歌」。冒頭