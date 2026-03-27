２７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、冒頭で東京・池袋のサンシャインシティの店舗で女性店員が男に刃物で刺されて死亡した事件で、警視庁巣鴨署がこの日、女性が東京都八王子市のアルバイト・春川萌衣さん（２１）で男が住所、職業不詳の広川大起容疑者（２６）と発表したことを報じた。２人は昨年７月まで交際も１２月には春川さんへのストーカー規制法違反容疑で警視庁が広川容疑