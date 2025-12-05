この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR
YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』が、今回「【自宅がキャンプ場?!】裏技で広大な庭をゲットしたほっこりワンルームを内見！」という動画を紹介。個性派物件紹介でおなじみのゆっくり不動産さんが、東京都内とは思えないほど開放的な“庭付き”ワンルームの魅力を語った。

発見の経緯について「都内のワンルームなのに、でっかい庭みたいなのがついていて、毎日キャンプ気分を味わえる家なんだとか、なんじゃそりゃあ、お得感満載やん」と驚きを隠せない様子のゆっくり不動産さん。物件の設計は、これまでにも数々の変わり種物件を手掛けてきたビーフンデザインが担当。「毎度発想が天才すぎて、自分だけで内見しても、ななななんじゃこりゃあ、と驚くばかりなんですよね」と独自の視点で、その特徴を伝えている。

内見が始まると、階段下のバスタブや二段ベッド仕様のロフト、そして巨大な窓から望む圧倒的な公園VIEWに、「公園という公共の空間を、まるで自宅の庭のようにしてしまう。そんな風に意図して作ったであろうビーフンさんの策略に、すっかりやられましたよ」と感嘆。「都会なのに無料で庭をでかくしちゃう裏技。しかもそこでキャンプ気分で住める建物。やってんなぁ」と独自の見解を披露した。

動画の締めくくりには、「面白い建物を作っているというのは間違いないのですが、そもそも土地が面白いんですよね。公園を勝手に庭にしちゃうという斬新な発想はすごいですが、こんな素敵な土地を見つけちゃうところから、この物語は始まっていたんですね」と“物件ができるストーリー”に注目。「次回も、個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに」と視聴者へ呼びかけ、物件マニアならではの熱量で締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:01

玄関まわりの『ビーフン流コンパクト設計』がすごい
13:29

階段が『くつろぎ空間』!? 発想力で変わる日常
16:31

異次元物件は土地選びから始まっていた！驚きの発想力

関連記事

ゆっくり不動産、クールなキッチンなのにウッディで優しい甘辛1LDKを内見！「キッチンが男前」

ゆっくり不動産、クールなキッチンなのにウッディで優しい甘辛1LDKを内見！「キッチンが男前」

 ゆっくり不動産、3Dプリンター住宅の「室内」を大公開！「内装に驚きと期待」

ゆっくり不動産、3Dプリンター住宅の「室内」を大公開！「内装に驚きと期待」

 ゆっくり不動産、届きそうにない棚のあるロフト付き物件を内見！「衝撃の空中収納」

ゆっくり不動産、届きそうにない棚のあるロフト付き物件を内見！「衝撃の空中収納」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ゆっくり不動産_icon

ゆっくり不動産

YouTube チャンネル登録者数 75.80万人 431 本の動画
こんにちは。ゆっくり不動産です。日本中に眠っている個性的な物件・住宅をご紹介しています。お仕事の依頼、取材ご希望の個性的な物件・住宅情報は以下フォームにてご連絡お願いします。https://bit.ly/3ttuMJx個性的な住宅にお住まいの方、設計した設計事務所様、様々な方からの撮影依頼もお待ちしてます。
youtube.com/channel/UCnV2ptTOZMfUEbgAs85mpRw YouTube