ゆっくり不動産、裏技で広大な庭をゲットしたほっこりワンルームを内見！「公園を自分の庭に!?」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
#PR
YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』が、今回「【自宅がキャンプ場?!】裏技で広大な庭をゲットしたほっこりワンルームを内見！」という動画を紹介。個性派物件紹介でおなじみのゆっくり不動産さんが、東京都内とは思えないほど開放的な“庭付き”ワンルームの魅力を語った。
発見の経緯について「都内のワンルームなのに、でっかい庭みたいなのがついていて、毎日キャンプ気分を味わえる家なんだとか、なんじゃそりゃあ、お得感満載やん」と驚きを隠せない様子のゆっくり不動産さん。物件の設計は、これまでにも数々の変わり種物件を手掛けてきたビーフンデザインが担当。「毎度発想が天才すぎて、自分だけで内見しても、ななななんじゃこりゃあ、と驚くばかりなんですよね」と独自の視点で、その特徴を伝えている。
内見が始まると、階段下のバスタブや二段ベッド仕様のロフト、そして巨大な窓から望む圧倒的な公園VIEWに、「公園という公共の空間を、まるで自宅の庭のようにしてしまう。そんな風に意図して作ったであろうビーフンさんの策略に、すっかりやられましたよ」と感嘆。「都会なのに無料で庭をでかくしちゃう裏技。しかもそこでキャンプ気分で住める建物。やってんなぁ」と独自の見解を披露した。
動画の締めくくりには、「面白い建物を作っているというのは間違いないのですが、そもそも土地が面白いんですよね。公園を勝手に庭にしちゃうという斬新な発想はすごいですが、こんな素敵な土地を見つけちゃうところから、この物語は始まっていたんですね」と“物件ができるストーリー”に注目。「次回も、個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに」と視聴者へ呼びかけ、物件マニアならではの熱量で締めくくった。
チャンネル情報
こんにちは。ゆっくり不動産です。日本中に眠っている個性的な物件・住宅をご紹介しています。お仕事の依頼、取材ご希望の個性的な物件・住宅情報は以下フォームにてご連絡お願いします。https://bit.ly/3ttuMJx個性的な住宅にお住まいの方、設計した設計事務所様、様々な方からの撮影依頼もお待ちしてます。