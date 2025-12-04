JR東日本は11月11日、イメージキャラクター「Suicaのペンギン」が、2026年度末をもって卒業すると発表した。01年度の誕生以来、長年愛されてきたキャラクターだけに、卒業を惜しむ声は多い。

この衝撃から間もない25日、同社はさらなる一手を発表し、大きな話題となっている。26年の秋以降にPASMOと統合して利用可能な新コード決済「teppay（テッペイ）」を開始するというのだ。

■上限拡大、送金機能も付加

JR東日本ユーザーにとってSuicaは必需品だが、決済機能の上限は2万円と限定的だった。新サービスではこれが上限30万円まで拡大され、買い物はもちろん送金機能も付加されるため、使い勝手は格段に向上する。

「最終的な狙いは、スーパーアプリ化によるSuica経済圏の確立です」

そう語るのは、ある証券会社幹部だ。

スーパーアプリとは、メッセージング、決済、ショッピング、交通、行政サービスなど、あらゆる生活用途を完結できる統合アプリを指す。中国のWeChatやアリペイ、東南アジアのGrabなどがこれに相当し、東アジアでは一般的だが、日本やアメリカでは定着しにくいとされてきた。日本でもPayPayがその地位に近いが、スーパーアプリと呼ぶにはまだ機能が限定的だ。

しかし、teppayが始動すれば様相は変わる。基盤となる交通系機能に加え、将来的には改札の顔認証やマイナンバーとの連携も企図されており、真のスーパーアプリに近づくことになる。

生活分野全般へのビジネス拡大は、24年6月に同社が公表した中長期戦略ですでに語られている。10年後の33年度には、営業収益・営業利益を2倍にするという、かなり野心的なシナリオだ。

背景にあるのは「鉄道外収益」確保への焦燥感だ。少子化で内需が先細る中、鉄道各社にとって生き残りをかけた共通の課題となっている。

「同じJRでいえば、東海道新幹線や山手線のような“ドル箱”を持たないJR九州が、鉄道外で大きく稼ぐことに成功した先例として有名です。同社の鉄道売り上げは全体の3割ほどで、不動産、ホテル、流通、外食などの鉄道外収益の方がはるかに大きいのです」（前出の幹部）

鉄道外収益への前向きな姿勢は、株価にも表れている。

「JR東日本と西日本を比較すると、先の中間決算自体は冴えなかった東の株価が好調な一方、決算が良かった西は低迷しています。その理由のひとつが、鉄道外収益確保への積極姿勢への評価にあります」（同前）

実際、JR東日本の株価は、年初は3000円ほどだったが、現在では4000円台へと、右肩上がりで推移している。そこへきてのSuica刷新発表であり、さらなる上昇も期待できそうだ。

（ジャーナリスト・横関寿寛）