好学社のホームページが更新されました。【映像】好学社のホームページ「『スイミー』を特定の政党の宣伝と思われる目的でSNSに投稿している事例について今般、当社が出版している『スイミー』（レオ・レオニ／作 谷川俊太郎／訳）の絵及び文章を模倣し、特定の政党の宣伝と思われる目的でSNSに投稿等している事例を確認いたしました。版元である当社及び著作権者 翻訳権者は、いずれもこれらの利用について一切許諾を行っており