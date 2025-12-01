seizaが、初のワンマンライブ『Opportunity』を2026年2月27日に東京 青山の月見ル君想フにて開催する。

今回の開催にあたり、seizaは「随分と遅くなってしまったけれど、君の目を見て直接伝えたいです。ありがとう、と」とコメントしている。

また、明日12月2日19時よりチケットの最速先行（先着）がスタートする。

■seiza コメント

seizaとして活動を始めるまで、僕には夢がありました。もう叶うことがないそれは、僕の人生そのものでした。その夢を叶えた誰かを見る度に、ひどく醜い感情が胸を駆け巡りました。生きてきた年月が無駄に思えてしまうようなとても長い夜を何度も越えて、それでも生まれてきてしまう歌が、暗闇の中で塞ぎ込んだ僕の輪郭を保とうとしてくれました。

そうしてどうにか呼吸を繋いでいると、いつからか、窓から差し込む光に気が付きました。見上げた空に煌めくのは、君がくれた言葉の数々でした。その温かい光が、閉ざした部屋から僕を連れ出してくれたのです。振り返れば、そこには確かに刻まれた轍がありました。

叶わなかった夢の先が、君に続いていて良かった。

随分と遅くなってしまったけれど、君の目を見て直接伝えたいです。

ありがとう、と。

