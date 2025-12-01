この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「砂糖なしのパンは美味しくないし、ふわふわにならない」という常識を覆す内容を、健康パンの専門家・むらまつさきさんが自身のチャンネルの動画『砂糖なしのパンはおいしくない！は嘘です…！この方法なら、ふわふわに仕上がります』で語った。動画では、従来の「砂糖なしではパンはふわふわに仕上がらない」というイメージを払拭し、砂糖ゼロでも美味しいパンを作るためのコツと考え方について詳しく解説している。



動画冒頭でむらまつさんは「実は、砂糖なしでもふわふわなパンは作れますし、砂糖なしでもパンを楽しんでいくことはできるんです」と力強くコメント。その理由として、「パンをふわふわにするために必要な材料は“糖”であり、必ずしも砂糖である必要はない」と説明した。パン酵母の餌となる糖がパン材料に含まれていれば、たとえば本みりんや甘酒を使うことで十分にパンを膨らませることが可能だという。



「砂糖ほどの威力はありませんが、本みりんや甘酒にも糖が含まれているので、パン酵母がしっかり働いてくれます」とむらまつさん。実際、自身のパンレシピでも本みりんを水分の一部として取り入れることで、砂糖ゼロでもふわふわパンを実現しているという。また、パンそのものだけでなく「砂糖ゼロでも作れるペーストやクリーム、自然な甘味としての野菜を活用することで、飽きずにパンを楽しめます」と紹介。甘酒や豆乳、米粉などを使ったクリームや、かぼちゃやさつまいもを使ったペーストは、砂糖ゼロ生活の強い味方だと語った。



さらに、「工夫次第で、砂糖ゼロ生活でもパンもパンに添えるものも十分楽しめるはず」とアドバイス。「まずは、砂糖ゼロでもパンを美味しく作り、食べることができると頭の中に入れておいてください」と呼びかける。



動画の結びには、「今回は砂糖ゼロのパンはふわふわじゃない、美味しくないと思っている方に向けて、砂糖ゼロでもパンを作れる理由とコツをお伝えしました。ぜひ今回の方法を試してみて、毎日のパン生活を楽しく続けてください」と熱く締めくくっている。健康的なパン作りについてさらに知りたい方に向けては、LINE登録で限定レシピや材料キットなどのプレゼントも用意しているという。