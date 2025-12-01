【不思議のダンジョン2 風来のシレン 】 1995年12月1日 発売

チュンソフト（現スパイク・チュンソフト）の「不思議のダンジョン2 風来のシレン」は、本日2025年12月1日で発売から30周年を迎えた。

「不思議のダンジョン2 風来のシレン」は「不思議のダンジョン」シリーズの第2弾として1995年にスーパーファミコン用として発売されたタイトル。同社のタイトルとしては「トルネコの大冒険 不思議のダンジョン」が1993年9月に発売されており、これに続くシリーズ第2弾として「風来のシレン」が誕生し、今もなお続くシリーズ作品へと成長した。

ゲームとしてはランダムに生成されるダンジョンを踏破していくRPGとなっており、基本的にダンジョンに入るたびに主人公「シレン」のレベルがリセットされるほか、クリアするためにはダンジョン内に落ちている武器・道具を拾って活用する必要がある。これにより、毎度異なる攻略法を求められることから「1,000回遊べるRPG」というキャッチコピーが用いられている。

クリアするためには運も味方に付ける必要があり、また繰り返しのプレイによりプレーヤー自身が学習し成長することがクリアに繋がるなど、ゲーマーとしての腕も試される作りが高い人気を集めているシリーズ作品でもある。

初代の発売後は複数の作品がリリースされていたものの、2010年発売の「不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス」発売以降は移植や追加機能を実装した作品などが発売されており、新作は長らく発売されていなかった。そんな中、2024年1月にナンバリング最新作となる「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」が満を持してリリース。こちらはすでに全世界で累計出荷数35万本を突破している。

「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」はSwitchで発売されたタイトルとなっているが、その後はSteamにてPC版が発売。さらに、追加コンテンツをあらかじめ収録したAndroid/iOS版「風来のシレン６plus」も近日リリース予定となっている。

iOS 『不思議のダンジョン 風来のシレン ６plus とぐろ島探検録』アナウンストレーラー】

また、本シリーズの30周年を記念して東京都の新宿マルイ メンではポップアップショップ「風来のシレン30周年記念 不思議のダンジョンストア」が12月14日までの期間限定で開催中。会場ではアニバーサリーを記念したイラストのグッズ販売が行なわれているなど、今後の展開も目が離せないシリーズになっている。

