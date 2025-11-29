この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「米粉パンが翌日もふわふわになる方法３選！」と題した動画で、健康パンの専門家・むらまつさきさんが、米粉パンの硬さに悩む人々に向けて解説を行った。むらまつさんは「米粉パンは硬いというのは嘘。もっとふわふわにできる」と持論を展開し、グルテンフリーの需要が高まる中、「多くの人が硬い米粉パンを“正解”だと思い込んでしまっているが、それは間違い」と強調した。



今回むらまつさんが紹介したのは、米粉パンをふわふわに仕上げるための3つの抜け道。まず1つ目は「水分量を見直す」ことで、「米粉はお水をぎゅっと吸いやすいので、まずは5gずつ、お水を追加してみてください」と具体的な増やし方をレクチャー。しかし「水分を入れすぎると餅のようになってしまうこともあるので、決してやみくもに増やさないで」と注意を促した。



2つ目は「焼き温度と時間」。ふわふわにしたいなら「温度を少し下げて、できるだけ短時間で焼くのがコツです」と述べた。ただし、「急激に温度を下げすぎると生焼けになるので、まずは10度下げて様子を見るのが良い」とアドバイスしている。



そして3つ目は、「私も本当は言いたくない秘密」と前置きしつつ、片栗粉やコーンスターチなどの“違うでんぷん質”を加える方法を公開した。「片栗粉を適量加えることで、米粉パンでも驚くほどふわっと仕上がる」と熱弁。だが加えるタイミングや分量には細心の注意が必要とし、「詳しい分量はLINEで“片栗粉”と漢字で送ってもらえれば自動で返信します」と視聴者へ呼びかけた。



動画の最後には「次の日も米粉パンがふわふわに焼けるように私も応援しています」と温かいメッセージ。「他にも健康的なパン作りのコツや材料の知識を解説しています。ぜひ別の動画も見てください」と、米粉パン愛好家たちに向けエールを送って動画を締めくくった。